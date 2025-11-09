После столкновения двух судов у берегов КНР пропали рыбаки

CCTV: восемь человек пропали без вести после столкновения двух судов в КНР

Восемь человек пропали без вести после столкновения рыболовного и торгового судов у берегов провинции Шаньдун в КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Около полуночи по мск (5:00 по местному времени) неподалеку от города Вэйхай в провинции Шаньдун произошло столкновение торгового и рыболовного судов в 6,4 км от побережья. В результате инцидента из девяти человек, находившихся на борту рыболовного судна, удалось сразу спасти лишь одного.

Еще восьмерых человек продолжают искать. В операции задействованы профессиональные спасательные суда и вертолеты, а также находящиеся поблизости торговые и рыболовные суда.

До этого в акватории Южно-Китайского моря корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно Бюро рыболовства и водных ресурсов и применил против него водомет. В результате судно получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал. Официальный представитель Управления береговой охраны Китая Лю Дэцзюнь назвал виновником инцидента филиппинскую сторону.

Ранее в Астраханской области столкнулись два маломерных судна.