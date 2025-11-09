На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После столкновения двух судов у берегов КНР пропали рыбаки

CCTV: восемь человек пропали без вести после столкновения двух судов в КНР
true
true
true
close
Freepik

Восемь человек пропали без вести после столкновения рыболовного и торгового судов у берегов провинции Шаньдун в КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Около полуночи по мск (5:00 по местному времени) неподалеку от города Вэйхай в провинции Шаньдун произошло столкновение торгового и рыболовного судов в 6,4 км от побережья. В результате инцидента из девяти человек, находившихся на борту рыболовного судна, удалось сразу спасти лишь одного.

Еще восьмерых человек продолжают искать. В операции задействованы профессиональные спасательные суда и вертолеты, а также находящиеся поблизости торговые и рыболовные суда.

До этого в акватории Южно-Китайского моря корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно Бюро рыболовства и водных ресурсов и применил против него водомет. В результате судно получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал. Официальный представитель Управления береговой охраны Китая Лю Дэцзюнь назвал виновником инцидента филиппинскую сторону.

Ранее в Астраханской области столкнулись два маломерных судна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами