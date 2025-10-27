«Все хотели быть принцессами, а я — медицинским работником»

Почему нельзя говорить дежурной сестре «спокойной ночи», зачем протезистам чувство юмора и почему любой биоматериал потенциально опасен? В рамках проекта «Где (за) работать?» «Газета.Ru» поговорила с молодыми россиянами, которым работа в здравоохранении приносит не только удовольствие, но и высокий доход.

«Влюбилась в сестринское дело»

Валерия Нефедова, 21 год, постовая медсестра, Москва

close Валерия Нефедова «Газета.Ru»

Ярко-рыжая голубоглазая девушка выходит из автобуса со сборником лекций по сестринскому делу в руках. 21-летняя Валерия Нефедова — постовая медсестра в городской клинической больнице №31. Войдя в здание, она быстро переодевается и поднимается на пятый этаж в урологическое отделение, где ее уже ждут и пациенты, и врачи. И те, и другие без нее — как без рук.

Обычно ее рабочий день длится сутки — с 8:30 утра и до 8:30 следующего дня — но на этой неделе привычный ритм сбился: Валерия заменяет старшую медсестру и работает по графику 5/2. «Если честно, мне удобнее дежурить сутками, — признается девушка. — Так у меня больше времени на подготовку к семинарам, ведь я продолжаю учиться и через три года получу высшее сестринское образование».

С будущей профессией Нефедова определилась еще подростком, немаловажную роль в ее выборе сыграла книга из родительской библиотеки.

«В детстве меня заставляли читать, а мне было скучно. Тогда мама сказала: выбери книгу, которая тебе понравится, и мы от тебя отстанем. Я нашла сборник рассказов врача, написанный в формате дневника. Эти истории меня захватили и я решила — пойду в медицину», — рассказывает она.

Как выбрать профессию после школы? Сейчас определиться с будущей профессий ученикам 8-11 классов помогают кадровые центры «Работа России». Программу карьерного сопровождения молодежи запустили во всех регионах с 1 сентября.



Школьники будут проходить тестирование по профориентированию, ездить с экскурсиями на предприятия, посещать фестивали профессий, тренинги и семинары, где работодатели расскажут им о востребованных на рынке труда специальностях.



Получить необходимые компетенции и навыки для выбранной специальности можно в колледжах, участвующих в программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», причем как после 9, так и после 11 класса. Сроки обучения короче, чем обычно, а программа выстроена с акцентом на практику. Кроме того, непосредственное участие в разработке учебного плана принимают работодатели.



По «Профессионалитету» можно получить образование по ряду специальностей: «Лабораторная диагностика», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и многим другим.

Например, квалификацию медицинской сестры студенты получают в срок от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев.

Определиться со специализацией было непросто, поэтому после девятого класса Валерия поступила в медицинский колледж на сестринское дело. «Мне хотелось попробовать себя в профессии, посмотреть разные направления на практике, — объясняет она. — К третьему курсу я поняла, что работа медсестры — это мое. Вот так, хотела стать врачом, но влюбилась в сестринское дело».

Как поддерживают молодые кадры? Поддержка и развитие медицинских кадров сегодня — одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



За последний год, по данным Минздрава, прием в медицинские колледжи был увеличен на 10%. Развиваются системы наставничества, создаются новые образовательные треки, а студенты с ранних курсов включаются в практику.



«Современная молодежь не просто хочет работать врачами, она хочет менять мир к лучшему в виде результата социального значения. Это просто колоссальнейший мотиватор для вас и для всей системы в целом», — отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Четыре года колледжа пролетели быстро. Практику Нефедова проходила в 31-й больнице, в нее же вышла на работу сразу после защиты диплома. Девушку привлекла атмосфера в коллективе и то, как здесь относятся к новичкам.

«Я после колледжа, так скажем, жизнь еще не видела, ничего толком не умела, терялась. И врачи, и медсестры сильно помогали, подсказывали, но могли и прикрикнуть — а как без этого», — улыбается она.

Сегодня Валерия прекрасно справляется без подсказок. Рабочий день начинается с передачи поста: здесь медсестра принимает всю информацию о пациентах, после чего идет в палаты раздавать назначенные врачами лекарства. Затем возвращается на пост и садится за компьютер — работает в системе ЕМИАС, отвечает на звонки, координирует пациентов и врачей. А вечером, когда врачи и процедурные сестры расходятся, работы только прибавляется: перевязки, капельницы, уколы — все ложится на плечи постовой медсестры.

«После дежурства все едут отсыпаться, а я на учебу. А потому, сон — мое любимое хобби. Еще мне нравится рукоделие: люблю вязать игрушки, вышивать, делать что-то своими руками — очень хорошо успокаивает», — улыбается медсестра.

close Валерия Нефедова «Газета.Ru»

Без умения успокоиться и взять себя в руки в ее работе, порой, и впрямь не обойтись: пациенты в больнице разные — кто-то благодарит персонал, а кто-то, наоборот, постоянно на всех жалуется. «Бывают такие, вечно всем недовольные, жалуются и на врачей, и на сестер, — сетует девушка. — Но я тут всего год работаю и серьезных жалоб в свой адрес пока не получала. Благодарят чаще. Особенно бабушки, которые все время пытаются конфетами накормить».

Есть в работе постовых сестер и свои суеверия. Например, нельзя говорить дежурной сестре «спокойной ночи». Потому что любая ночь в больнице в силу специфики учреждения может быть очень неспокойной.

«Мы между собой прощаемся словами: «ничего не желаю, всем пока». Но пациенты об этом не знают… И обязательно кто-нибудь, проходя мимо поста, скажет: «Спокойной ночи, сестрички». А ты сидишь и думаешь: «ну, спасибо», — смеется Валерия.

Девушка становится серьезной, когда разговор заходит о качествах, необходимых в ее профессии. Нефедова уверена, в первую очередь, медицинская сестра должна быть усидчивой и быть в «ментальной связи» с врачами.

«Мы должны заранее предугадывать их действия. Чтобы врач пришел, а ты уже померила и давление, и температуру, и сатурацию», — поясняет она.

Не менее важны терпение и умение выслушать, ведь без этих качеств работать с пациентами непросто.

«Люди, когда болеют, могут выплескивать на тебя все свои негативные эмоции. И тут надо набраться терпения и подождать, пока человек все выскажет и успокоится. Это не значит, что медсестра должна быть еще и психологом, она должна просто уметь выслушать человека. Не обязательно с ним разговаривать — просто слушать», — считает Валерия.

Свою работу девушка искренне любит. Нефедова видит в ней постоянное движение вперед и возможность каждый день узнавать что-то новое. В разных отделениях, с разными врачами и пациентами не бывает одинаковых смен, а значит, каждый день в профессии будет по-своему интересным.

«Мне все интересно! Интересно смотреть, как работает врач, как работает санитарка, как медики взаимодействуют между собой. Мне нравится сам процесс», — объясняет она.

Последнее время клиники конкурируют за специалистов, поэтому зарплаты среднего медицинского персонала растут. По статистике сервиса ГородРабот.ру, чаще всего старшим медсестрам предлагают 100 тысяч рублей в месяц, а в зависимости от региона эта сумма может быть и выше.

Нефедова собирается в ближайшие три года окончить университет и получить высшее сестринское образование, чтобы в перспективе как раз вырасти до старшей или главной сестры отделения.

«А там… может, захочу стать хирургом и пойду учиться дальше. Кто знает, что мне придет в голову через десять лет», — с улыбкой говорит Нефедова.

«До сих пор помню свой первый протез»

Анжелика Сухачева, 19 лет, протезист верхних конечностей, Санкт-Петербург

close Анжелика Сухачева «Газета.Ru»

«Это слесарная комната. Прикрутить, просверлить, это здесь. А вот это — ламинационная, а следующая шарошечная, проще говоря «шарошка», — Анжелика Сухачева, протезист верхних конечностей, проводит краткую экскурсию по мастерской специализированного центра InStep, где лишившимся рук или ног людям возвращают возможность нормально жить.

Три проходные комнаты со стенами светло-сероватого оттенка, окна в пол, света много. Устойчивые железные столы, тиски. И инструменты, много инструментов — дрели, кусачки, плоскогубцы, пилы. Иногда попадаются стопа или рука — не настоящие, конечно, детали протезов.

«Забавно видеть реакцию новых знакомых, когда говорю, что работаю протезистом. У людей возникает диссонанс между тем, как я выгляжу, и моей профессией. Особенно удивляются представители мужского пола: «Ого, по тебе и не скажешь, это, наверное, очень сложно,» или «Ого, это так круто, это такая важная профессия». Мне очень нравится ломать стереотипы, поэтому я и социальные сети веду, где показываю и свою жизнь и рабочие моменты», — рассказывает 19-летняя изящная девушка.

По словам Анжелики, пришла она к этой профессии совершенно случайно. С 15 лет работала дизайнером на фрилансе, и думала в дальнейшем жизнь именно с творчеством и связать. После девятого класса поступила в колледж на специальность «протезно-ортопедическая и реабилитационная техника», просто потому что «было все равно».

Первые два курса училась на «отлично», по вечерам работала дизайнером. И всем говорила, что никогда в жизни не будет работать протезистом. А на третьем курсе пришло время производственной практики.

«Шла с мыслью договориться, чтобы мне зачет так проставили. В итоге дизайн променяла на протезирование», — улыбается Анжелика.

Рабочий день протезиста может начаться с консультаций с новыми пациентами, очно или онлайн.

Один из первых вопросов, которые ей часто задают новые знакомые: «Ты же девочка, как ты общаешься с этими мужиками без рук?»

«Возможно, мне везет, но у меня никогда не было проблем с пациентами. И те, которых я веду, и те, кого я уже отпустила со своими протезами, очень приятные, взрослые, здоровые люди. Просто нужен подход. Я со всеми общаюсь на «вы», соблюдая субординацию, но максимально легко и просто. В процессе ты совершенно забываешь, что человек потерял конечность. Это очень тяжелая травма, но они настолько сильны духом, что вызывают только уважение», — объясняет специфику работы Анжелика.

А в другой раз она может провести весь рабочий день в гипсовой, обрабатывая слепок.

Но изготовление протеза начинается со знакомства с пациентом, с первичной консультации.

«Выясняем, как пациент себя чувствует, есть ли какие-то боли, и смотрим, насколько культя готова. Обсуждаем, чем хочет заниматься после протезирования», — говорит Анжелика.

Потом наступает этап подбора комплектующих, занимает он от нескольких недель до нескольких месяцев. После этого пациента вызывают, чтобы сделать слепок с культи.

«Нам важно повторить полностью форму, максимально точно, насколько мы сможем. Снимаем гипсовый слепок, дальше показываем пациенту комплектующие, все вживую, как у него это будет примерно выглядеть», — объясняет Анжелика.

Как современная медицина меняет жизнь россиян? Современное протезирование — часть системы медицинской реабилитации, которая сегодня активно развивается по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В стране строятся новые медицинские центры, закупается оборудование, а главное — готовятся специалисты, способные вернуть человеку возможность полноценно жить.



«Есть технологии, которые меняют парадигму лечения, и те, которые оказывают существенное влияние на болезнь и спасают тысячи жизней. Все они важны», — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Такие специалисты как Анжелика помогают пациенту вернуться к активной жизни после тяжёлой травмы — и становятся тем самым «вторым шагом» после спасения.



Слепок обтачивается, выводится в ту форму, которая нужна для создания гильзы (индивидуально изготавливаемый элемент протеза, который служит связующим звеном между культей конечности и остальными компонентами протеза, обеспечивая комфорт, надежную фиксацию и правильное распределение нагрузки).

Потом пациента снова вызывают на примерку. Протезисты правят примерочную гильзу, если необходимо, меняют ее форму. Если будущего владельца протеза все устраивает, приступают к изготовлению постоянной гильзы.

Как правило, пациент совершает три визита, прежде чем получить постоянный протез.

«Я до сих пор помню свой первый выданный протез. Пациент с частичной ампутацией кисти смог подписать документы о получении изделия. Честно признаюсь, когда я уже с ним попрощалась, я заплакала, это был очень трогательный, очень эмоциональный для меня момент. Я и сейчас не перестаю радоваться, когда вижу, что у пациентов получается. Это, наверное, самая приятная часть моей работы» — рассказывает Анжелика.

Для этой профессии нужны горящие глаза, навыки коммуникации и — физическая сила. Протезисту приходится таскать тяжелые гипсовые слепки (а они могут весить до 20 кг) или пилить металл. А инструмент надо уверенно чувствовать в руке. Анжелике хорошую физическую форму помогают поддерживать занятия акробатикой и танцами.

Другое обязательное требование — эмоциональная устойчивость (не каждый сможет регулярно наблюдать людей без рук и без ног) и чувство юмора.

close «Газета.Ru»

«Если все воспринимать абсолютно серьезно, то можно загнать себя. Наверное, играет роль то, что у нас молодой коллектив, в основном всем до 30, поэтому без шуток было бы странно и скучно, — говорит Анжелика. — Одна из причин, почему я пришла в эту профессию и осталась, это коллектив. Мы все друзья».

Опытный протезист конечностей, согласно предложениям на таких крупных площадках, как SuperJob и HeadHunter, может рассчитывать на заработок в размере до нескольких сотен тысяч рублей. Оклад фиксированный, плюс доплаты за сложность изделия, которая зависит от уровня ампутации. Бывает и так, что пациенту приходится заново собирать конечность.

«Некоторые думают, что руками много не заработаешь. Моя работа позволяет обеспечивать и хотелки в виде сумок, одежды, походов в рестораны с подружками, какие-то женские штуки типа маникюра, и снимать жилье в очень хорошем районе Санкт-Петербурга с видом на Лахта-центр», — говорит Анжелика.

По ее словам, она прошла путь от новичка до протезиста, который выполняет полный цикл работ, за очень короткое время. И останавливаться не собирается: «Я боюсь прожить жизнь просто так, поэтому мне важно чем-то постоянно заниматься с горящими глазами. Наверное, я стану прям на 100% крутым специалистом, когда меня будут приглашать на какие-то тематические мероприятия. Или когда я буду пользоваться спросом как наставник, чтобы с моим мнением считались коллеги, на которых я сейчас смотрю как на пример».

Как молодым специалистам совершенствовать свое мастерство? Совершенствовать свои навыки и показывать мастерство школьники, студенты и молодые специалисты могут на чемпионатах профессионального мастерства. Например, среди компетенций Чемпионата «Профессионалы», который проводится по федеральному проекту «Профессионалитет», есть «Протезирование и изготовление протезов и ортезов» и более 290 других направлений.

А на ближайшую перспективу планы у Анжелики несколько скромнее: «чтобы пациенты, которым я выдала протез, через какие-нибудь там полгода-год написали отзыв, что вот, кстати, смотрите, я с вашим протезом сделал что-то очень классное».

«Человек с холодным сердцем в медицине работать не может»

Алина Кротевич, 28 лет, лабораторный техник КДЛ, Москва

close Алина Кротевич «Газета.Ru»

Клиническая больница МЕDСИ в Подмосковье похожа на небольшой город. На въезде пробка из машин: кто-то приехал на прием, кто-то навещает родных. На территории несколько корпусов и собственная лаборатория, куда каждый день приходят тысячи анализов со всей Москвы.

В этой лаборатории работает 28-летняя Алина Кротевич. — «Лаборант — это помощник учителя химии в кабинете, а я медицинский лабораторный техник, — сразу уточняет она. — Мы не лечим напрямую, но без нас врач не сможет назначить лечение».

Красивая и улыбчивая девушка не встречает пациентов в кабинетах и не выписывает рецепты. Однако от ее работы зависит постановка диагноза, без которого нельзя назначить лечение. А мы отдаем ей самое важное — свою кровь.

«Медицинский лабораторный техник занимается приемом, сортировкой и исследованием биоматериала. Сначала идет так называемая преаналитика — мы подготавливаем образцы и загружаем их в анализаторы. Потом наступает постаналитический этап: получаем результат и передаем его лечащему врачу. А дальше уже врач решает, какое назначить лечение», — рассказывает Кротевич.

Быстрее и точнее Лабораторная работа становится всё более значимой в современной медицине. По национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» модернизируются лабораторные комплексы, закупается высокоточное оборудование, внедряются автоматизированные системы, которые позволяют быстрее и точнее обрабатывать данные.



Подобные инициативы требуют и специально обученных специалистов. Именно поэтому вместе с технологическим обновлением идёт подготовка новых кадров — тех, кто способен обеспечить стабильную, точную и безопасную работу лабораторной службы.



Любая ошибка может стать роковой, поэтому лаборант просто обязан обладать хорошими знаниями. Получить необходимые компетенции и навыки для специальности «Лабораторная диагностика» можно в колледжах федерального проекта «Профессионалитет».



Ее рабочий день начинается в «чистой зоне» — здесь Алина надевает одноразовый защитный халат, шапочку, маску и перчатки. Только после этого можно заходить в «грязную зону», то есть, в саму лабораторию.

«Любой биоматериал считается потенциально опасным, поэтому мы работаем только в защитных костюмах», — объясняет она.

В «грязной зоне» стоят те самые анализаторы — огромные машины, с которыми работают медицинские лабораторные техники. Алина подходит к анализатору. «Перед началом работы анализатор нужно обязательно проверить: поставить специальные контроли, чтобы результаты пациентов были точными и не искажались, — уточняет она. — Если контроль не проходит — переставляем, пока все не будет четко. Только после этого можно работать с биоматериалом».

Кто-то скажет: «Работа с человеческим биоматериалом — не самое приятное занятие», но Алина с этим утверждением не согласна.

«Когда я поступала в медицинский колледж, нужно было заполнить анкету и указать специальность. Я написала: медицинский лабораторный техник. У меня спросили: «А ты знаешь, чем он занимается?» Я ответила: «Да, биологический материал рассматривает разный». В приемной комиссии удивились: «И ты не боишься?» Я уверенно ответила — нет», — вспоминает девушка.

Медиков в ее семье не было, но с выбором профессии Кротевич определилась еще в пять лет. «Все хотели быть принцессами и принцами, а я говорила, что стану медицинским работником. Наверное, потому, что когда кто-то из родных болел, мне хотелось помочь, вылечить, — улыбается она. — Родители очень довольны, теперь у них есть «свой» доктор».

Довольны не только родители, но и друзья, которые нередко звонят ей с просьбой посмотреть анализы. Алина никогда не отказывает: «Лучше я объясню сама, чем начитаются страшилок в интернете».

А вот новые знакомые, узнав о ее профессии, искренне удивляются.

«Наверное, ожидают от девушки чего-то другого. И сразу спрашивают: «О, ты кровь изучаешь? Приходится объяснять, что лабораторный техник изучает не только кровь», — рассказывает она.

close Алина Кротевич «Газета.Ru»

А дальше, по словам Алины, начинаются жалобы: «Они из меня всю кровь выпили! Взяли миллион пробирок! Почему не могли взять одну?». На что Кротевич терпеливо объясняет, что разные исследования предполагают разные типы пробирок, где-то нужно, чтобы кровь сворачивалась, где-то наоборот… «А еще люди почему-то уверены, что все медицинские работники пьют спирт! Но это неправда, мы не пьем спирт, мы такие же люди, как и все остальные», — смеется она.

Впрочем, уже через минуту улыбка с ее лица исчезает — в лабораторию пришла новая партия анализов, и Алине пора за работу.

«Иногда вижу пробирку с материалом и сразу понимаю — человек болен. Пациенты бывают абсолютно разные: есть те, кто проходит плановую диспансеризацию, а есть тяжелые реанимационные. В первом случае можно позволить себе задержку, во втором — счет может идти на минуты», — объясняет она.

Поэтому самыми важными качествами для человека своей профессии Кротевич считает человечность и ответственность. «Хотя мы и не контактируем с пациентами напрямую, мы понимаем, что за каждой пробиркой стоит живой человек, которому нужна наша помощь, — говорит она. — И, конечно, важна доброта. Человек с холодным сердцем в медицине работать не может».

На прощанье Алина Кротевич делится своими планами на будущее: «Сейчас я учусь на биолога — планирую стать врачом-лаборантом».

Уже убегая, она оборачивается и добавляет: «Лабораторный техник — очень хорошая и очень интересная профессия. Но главное, эта профессия помогает людям. Так что, добрые и ответственные, вам точно подойдет!»