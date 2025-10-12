На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В День Испании картину с Колумбом в музее Мадрида облили биоразлагаемой краской

В музее Мадрида активисты в День Испании облили краской картину с Колумбом
true
true
true
close
Telegram-канал «Futuro Vegetal»

В музее Мадрида облили краской картину «Первое чествование Христофора Колумба». Об этом сообщили в соцсети X активисты экологической организации Futuro Vegetal.

Они отметили, что использовали для акции в Музее военно-морского флота Испании биоразлагаемую краску.

«Празднование 12 октября (День испанской нации. — «Газета.Ru») — это празднование веков угнетения, эксплуатации... коренного населения Абья Ялы (Латинской Америки)», — говорится в посте.

Как пишет El País, две активистки бросили в картину краску. При этом они выкрикивали: «12 октября — нечего праздновать». Охрана музея быстро их задержала и вывела из зала.

День испанской нации — ежегодный праздник, который отмечают 12 октября. В этот день в 1492 году морская экспедиция из Испании под руководством Христофора Колумба открыла Америку. Тогда встретились два мира, поскольку Европа начала контакты с Америкой, а испанские культурные и языковые границы вышли за пределы Иберийского полуострова. Обязательной частью праздника является военный парад и авиашоу с участием членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников.

Ранее МИД Испании поздравил граждан видео с кадрами из Парка Горького.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами