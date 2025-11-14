Невеста проиграла подаренные на свадьбу деньги в первую брачную ночь

Страдающая от лудомании женщина потратила в казино деньги, подаренные на свадьбу

Жительница Уэльса провела первую брачную ночь, играя в онлайн-казино и потратила все подаренные на свадьбу деньги. Об этом она рассказала изданию Wales Online.

Игровая зависимость преследовала Элиссу Хаббард с детства. В девять лет она уже играла в игровые автоматы, затем стала тратить зарплату в онлайн-казино, а позже начала брать займы.

В худшие времена на азартные игры уходило до £40 тыс. в год, но Элиссе удавалось скрывать зависимость от самых близких. Пик лудомании пришелся на день ее свадьбы.

Всю брачную ночь она просидела в телефоне и потеряла подаренные деньги. Когда это обнаружил ее бывший партнер, их семейная жизнь была разрушена.

Тогда женщина обратилась в реабилитационный центр, где ей оказали психологическую поддержку. Но процесс выздоровления не был легким, и она пережила рецидив. Сегодня Эллиса использует свой опыт, чтобы помочь другим людям, имеющим зависимости.

«Я больше не несу в себе этот стыд. Прошлое осталось в прошлом», — уверена она.

Ранее детский тренер собрал деньги с родителей для поездки на турнир и потратил их в казино.