На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Симоньян рассказала о популярности своей новой книги в МДК

Симоньян заявила, что ее новый роман стал книгой месяца в МДК
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новый роман главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал книгой месяца в «Московском доме книги» (МДК). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мой роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — книга месяца в «Московском доме книги», — говорится в сообщении.

Журналистка поблагодарила своих читателей и тех, кто оставляет отзывы на ее работу.

Релиз нового произведения Симоньян состоялся 31 июля. В день премьеры в пяти московских магазинах популярной сети магазинов «Читай-город» отгруженные книги раскупили за десять минут.

По словам самой Симоньян, все средства, которые удастся выручить от продажи ее книги, будут направлены на благотворительность, в первую очередь на нужды фронта.

Среди прочего Симоньян рассказала, что роман посвящен тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет. И подчеркнула, что считает его создание самым важным из всего, что она когда-либо сделала и еще совершит в своей жизни.

Ранее Симоньян сообщила, когда планирует уволиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами