Симоньян рассказала о популярности своей новой книги в МДК

Симоньян заявила, что ее новый роман стал книгой месяца в МДК

Новый роман главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал книгой месяца в «Московском доме книги» (МДК). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мой роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — книга месяца в «Московском доме книги», — говорится в сообщении.

Журналистка поблагодарила своих читателей и тех, кто оставляет отзывы на ее работу.

Релиз нового произведения Симоньян состоялся 31 июля. В день премьеры в пяти московских магазинах популярной сети магазинов «Читай-город» отгруженные книги раскупили за десять минут.

По словам самой Симоньян, все средства, которые удастся выручить от продажи ее книги, будут направлены на благотворительность, в первую очередь на нужды фронта.

Среди прочего Симоньян рассказала, что роман посвящен тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет. И подчеркнула, что считает его создание самым важным из всего, что она когда-либо сделала и еще совершит в своей жизни.

