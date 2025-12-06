На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Усть-Ижоре может появиться мемориал «Вечный огонь»

Депутат Романов обратился к Беглову с просьбой установить мемориал в Усть-Ижоре
Telegram-канал «РОМАНОВ»

У подножия памятника Александру Невскому в Усть-Ижоре может появиться мемориал «Вечный огонь», сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

По словам депутата, к нему поступило много обращений от ветеранов ВОВ и бойцов в зоне СВО о необходимости дополнительно подчеркнуть благодарность жителей города его небесному покровителю.

Романов отметил, что он обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой проработать инициативу.

«2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и призван стать данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи. Глава государства неоднократно обращал внимание на значимость мемориалов «Вечный огонь» для сохранения памяти о героях Отечества», — написал Романов.

Романов добавил, что дополненный на высоком берегу Ижоры монумент будет хорошо просматриваться с суши, с неба и с воды.

«Он может стать своеобразным маяком, напоминающим о ратном и духовном подвиге Александра Невского - одной из ключевых фигур в истории становления российской государственности и самосознания русского народа», — отметил депутат.

