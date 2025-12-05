В Москве рассказали о ходе эксперимента по контролю за миграционными потоками

Мэр Собянин: количество мигрантов в Москве за 7 лет не изменилось

Количество мигрантов в Москве не изменилось с 2018 года, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Мэр отметил, что сейчас в Москве проводят эксперимент по контролю за миграционными потоками.

В ходе эксперимента в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также на пункте пропуска Маштаково ввели биометрический контроль для всех иностранных граждан. Проходя границу, иностранные граждане сдают фотографию и отпечатки пальцев.

Также с 1 декабря 2024 года трудовые мигранты и другие иностранцы оформляют электронную карту иностранного гражданина.

Кроме того, иностранцы могут добровольно сдать кровь для проведения исследования и передачи геномной информации в МВД России.

Собянин также рассказал, что с 1 сентября 2025 года иностранцы, которые приезжают в безвизовом порядке для работы в Москве и Московской области, устанавливают мобильное приложение «Амина», с помощью которого можно встать на учет по адресу многофункционального миграционного центра и удаленно уведомлять о месте фактического проживания.