На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве рассказали о ходе эксперимента по контролю за миграционными потоками

Мэр Собянин: количество мигрантов в Москве за 7 лет не изменилось
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Количество мигрантов в Москве не изменилось с 2018 года, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Мэр отметил, что сейчас в Москве проводят эксперимент по контролю за миграционными потоками.

В ходе эксперимента в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также на пункте пропуска Маштаково ввели биометрический контроль для всех иностранных граждан. Проходя границу, иностранные граждане сдают фотографию и отпечатки пальцев.

Также с 1 декабря 2024 года трудовые мигранты и другие иностранцы оформляют электронную карту иностранного гражданина.

Кроме того, иностранцы могут добровольно сдать кровь для проведения исследования и передачи геномной информации в МВД России.

Собянин также рассказал, что с 1 сентября 2025 года иностранцы, которые приезжают в безвизовом порядке для работы в Москве и Московской области, устанавливают мобильное приложение «Амина», с помощью которого можно встать на учет по адресу многофункционального миграционного центра и удаленно уведомлять о месте фактического проживания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами