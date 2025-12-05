Боец ММА изобразил спарринг с памятником ветеранам МЧС России

Боец смешанных единоборств (ММА) Заур Исмаилов опубликовал в своих соцсетях спарринг с памятником ветеранам МЧС России в Москве.

Исмаилов изобразил серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

Спортсмена раскритиковали в соцсетях за неуважения к памятнику, после чего он удалил запись.

Исмаилов провел один бой в лиге «Кулак» и проиграл Дастану Ташболотову.

5 сентября миллионер из Польши Петр Щерек извинился за то, что отобрал у ребенка кепку, подписанную польским теннисистом Камилем Майхшаком на Открытом чемпионате США (US Open).

«Я хотел бы принести свои искренние извинения пострадавшему мальчику, его семье, всем болельщикам и самому игроку. Я совершил ужасную ошибку… Сегодня я понимаю, что это выглядело так, будто я намеренно отобрал сувенир у ребенка. У меня не было такого намерения, но это не меняет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков», — заявил Щерек.

Ранее Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами.