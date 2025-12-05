На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боец ММА изобразил спарринг с памятником ветеранам МЧС России

Боец ММА Исмаилов изобразил спарринг с памятником ветеранам МЧС России в Москве

Боец смешанных единоборств (ММА) Заур Исмаилов опубликовал в своих соцсетях спарринг с памятником ветеранам МЧС России в Москве.

Исмаилов изобразил серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

Спортсмена раскритиковали в соцсетях за неуважения к памятнику, после чего он удалил запись.

Исмаилов провел один бой в лиге «Кулак» и проиграл Дастану Ташболотову.

5 сентября миллионер из Польши Петр Щерек извинился за то, что отобрал у ребенка кепку, подписанную польским теннисистом Камилем Майхшаком на Открытом чемпионате США (US Open).

«Я хотел бы принести свои искренние извинения пострадавшему мальчику, его семье, всем болельщикам и самому игроку. Я совершил ужасную ошибку… Сегодня я понимаю, что это выглядело так, будто я намеренно отобрал сувенир у ребенка. У меня не было такого намерения, но это не меняет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков», — заявил Щерек.

Ранее Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами