Россиянин избивал 16-летнюю дочь и довел ее до психического расстройства

В Кировской области будут судить отца семейства за избиение супруги и дочери

В Кировской области мужчина истязал жену и дочь-подростка и довел ее до психического расстройства. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) возбудили в отношении 36-летнего жителя Омутнинска.

По версии следствия, с мая по август 2025 года фигурант, находясь по месту своего жительства, систематически избивал 16-летнюю дочь и супругу. Своими действиями отец причинил дочери не только физические, но также психические и нравственные страдания.

В результате у девочки развилось душевное расстройство, ей потребовалась медицинская помощь. В ближайшее время глава семейства предстанет перед судом. Какое именно ему грозит наказание, не уточняется.

