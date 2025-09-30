Появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани

На видео попал момент наезда автомобиля на толпу людей на Кубани

Видео наезда автомобиля на толпу людей на Кубани опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края». Инцидент произошел 27 сентября.

Судя по видео, автомобиль Lada разгоняется и врезается в толпу людей, стоящих у здания. После этого машина останавливается. Все это происходит в вечернее время.

«В станице Терновской Тихорецкого района 20-летний житель Успенского района за рулем «Лады» не справился с управлением и въехал в толпу людей. В результате ДТП 22-летняя девушка получила травмы», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После инцидента местные жители избили водителя и повредили автомобиль. Полиция проводит проверку, на водителя составлены несколько протоколов.

До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».

Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

