На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани

На видео попал момент наезда автомобиля на толпу людей на Кубани
true
true
true

Видео наезда автомобиля на толпу людей на Кубани опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края». Инцидент произошел 27 сентября.

Судя по видео, автомобиль Lada разгоняется и врезается в толпу людей, стоящих у здания. После этого машина останавливается. Все это происходит в вечернее время.

«В станице Терновской Тихорецкого района 20-летний житель Успенского района за рулем «Лады» не справился с управлением и въехал в толпу людей. В результате ДТП 22-летняя девушка получила травмы», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После инцидента местные жители избили водителя и повредили автомобиль. Полиция проводит проверку, на водителя составлены несколько протоколов.

До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».

Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее девушка на моноколесе попала под грузовик в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами