Жители российского города остались без тепла и воды из-за аварии

Десятки жителей Ангарска остались без воды и отопления из-за лопнувшей трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В публикации отмечается, что авария затронула 189, 206, 209 и 210 кварталы города. Отопление и вода отсутствуют в жилых домах, образовательных учреждениях и детских садах.

Местные жители утверждают, что рано утром они услышали грохот, а из коммуникаций пошли громкие звуки. Горожане рассказали, что подобные аварии происходят ежегодно.

По данным издания, специалисты работают в районе ДК «Современник».

Позднее стало известно, что коммуникации лопнули напротив дома 22 по улице Энгельса.

12 ноября в Новороссийске в результате крупной аварии на трубопроводе образовался большой фонтан, который затопил дороги. Как писал Telegram-канал Baza, фонтан бил на 10 метров в высоту.

До этого сообщалось, что на Камчатке населенные пункты начинает заливать водой из-за бушующего циклона. Особенно сложная ситуация возникла в селах Ильпырский и Ивашка Карагинского района. Возле Ивашек размыло дорогу. А на улице Юрьева в самом селе вода заливает огороды. Сейчас ее пытаются отогнать с помощью специальной техники.

Ранее в метро Петербурга затопило станцию.