Тюменец пролез в магазин через вентиляцию ради 10 тысяч рублей и попал на видео

В Тюмени мужчина ради кражи денег пролез в магазин через вентиляцию и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток в табачном магазине на улице Мельникайте. По версии правоохранителей, ранее неоднократно судимый местный житель 1993 года рождения разобрал вентиляцию и проник в помещение — этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. Там вор обнаружил коробку с 10 тысячами рублей и скрылся с деньгами.

На допросе подозреваемый признался в краже и рассказал, что похищенные деньги уже успел потратить на личные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранта арестовали за ранее совершенное преступление.

