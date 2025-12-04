11-летняя девочка забеременела после изнасилования отчимом

Мужчину из американского штата Оклахома обвиняют в сексуальном насилии в отношении 11-летней падчерицы. Об этом сообщает Mirror.

Изначально правоохранители обратили внимание только на 33-летнюю мать девочки. Женщину обвиняли в том, что она пренебрегала родительскими обязанностями, не водила беременную дочь на осмотры и заставила рожать дома, без квалифицированной помощи.

Мать, как и ее партнер, заявляли, что не знали о беременности девочки и том, кто отец ребенка. Однако позже выяснилось, что биологическим отцом младенца является отчим.

Помимо школьницы у пары еще пятеро детей в возрасте двух, четырех, шести, семи и девяти лет. Во время визита в дом пары несовершеннолетних обнаружили без одежды среди собачьих экскрементов. Младшие члены семьи жили в плохих условиях.

Детей изъяли. Против родителей выдвинули обвинения, пара содержится под залогом в размере $100 000.

Ранее воспитатель детсада семь лет насиловал детей и снимал это на камеру.