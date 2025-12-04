На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

11-летняя девочка забеременела после изнасилования отчимом

В США 11-летняя девочка забеременела от отчима
true
true
true
close
Shutterstock

Мужчину из американского штата Оклахома обвиняют в сексуальном насилии в отношении 11-летней падчерицы. Об этом сообщает Mirror.

Изначально правоохранители обратили внимание только на 33-летнюю мать девочки. Женщину обвиняли в том, что она пренебрегала родительскими обязанностями, не водила беременную дочь на осмотры и заставила рожать дома, без квалифицированной помощи.

Мать, как и ее партнер, заявляли, что не знали о беременности девочки и том, кто отец ребенка. Однако позже выяснилось, что биологическим отцом младенца является отчим.

Помимо школьницы у пары еще пятеро детей в возрасте двух, четырех, шести, семи и девяти лет. Во время визита в дом пары несовершеннолетних обнаружили без одежды среди собачьих экскрементов. Младшие члены семьи жили в плохих условиях.

Детей изъяли. Против родителей выдвинули обвинения, пара содержится под залогом в размере $100 000.

Ранее воспитатель детсада семь лет насиловал детей и снимал это на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами