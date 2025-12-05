Пенсионерка вернула квартиру по «схеме Долиной» и не отдала обманутым жильцам деньги

В Туле пенсионерка обвинила мошенников прежде, чем получила деньги за квартиру

Жительница Тулы пожаловалась, что стала жертвой мошенников и получила назад квартиру, не отдав при этом деньги. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 70-летняя женщина по имени Ольга продала квартиру за 1,6 миллиона рублей. При этом они договорились, что деньги пенсионерка сможет забрать только после того, как новые жильцы получат право собственности.

На следующий день после заключения сделки женщина обратилась в полицию и заявила, что мошенники похитили у нее 660 тысяч рублей. После подачи заявления в полицию она взяла из банковской ячейки деньги.

Спустя три месяца «пострадавшая» обратилась в суд, чтобы сделку признали недействительной. В этот раз она также ссылалась на телефонных мошенников. Экспертиза выявила у пенсионерки «смешанную тревожную и депрессивную реакцию, обусловленную расстройством адаптации».

Суд обязал новых владельцев вернуть квартиру, а женщину – деньги.

«По словам новых жильцов, Ольга не отвечает на решение – а значит, 1,6 миллиона придется выбивать с помощью приставов», – сообщается в публикации.

Пострадавшие уже обратились в профильные органы с заявлением о мошенничестве.

