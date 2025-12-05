На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка вернула квартиру по «схеме Долиной» и не отдала обманутым жильцам деньги

В Туле пенсионерка обвинила мошенников прежде, чем получила деньги за квартиру
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Тулы пожаловалась, что стала жертвой мошенников и получила назад квартиру, не отдав при этом деньги. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 70-летняя женщина по имени Ольга продала квартиру за 1,6 миллиона рублей. При этом они договорились, что деньги пенсионерка сможет забрать только после того, как новые жильцы получат право собственности.

На следующий день после заключения сделки женщина обратилась в полицию и заявила, что мошенники похитили у нее 660 тысяч рублей. После подачи заявления в полицию она взяла из банковской ячейки деньги.

Спустя три месяца «пострадавшая» обратилась в суд, чтобы сделку признали недействительной. В этот раз она также ссылалась на телефонных мошенников. Экспертиза выявила у пенсионерки «смешанную тревожную и депрессивную реакцию, обусловленную расстройством адаптации».

Суд обязал новых владельцев вернуть квартиру, а женщину – деньги.

«По словам новых жильцов, Ольга не отвечает на решение – а значит, 1,6 миллиона придется выбивать с помощью приставов», – сообщается в публикации.

Пострадавшие уже обратились в профильные органы с заявлением о мошенничестве.

Ранее еще один депутат обратился в Верховный суд из-за «схемы Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами