Стала известна стоимость отдыха в популярных направлениях для празднования Нового года

В Новый год многие россияне отправятся на отдых по нескольким популярным направлениям, самыми востребованными из которых остаются Москва и Санкт-Петербург. Об этом mk.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Если брать поездки по России, то самыми популярными направлениями на новогодние праздники остаются две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Москва все-таки на первом месте, и до конца декабря сдвинуть ее с первого места будет уже невозможно», — рассказал специалист.

По его словам, третьим по популярности станет Краснодарский край. При этом туристы разделятся на две волны: одни запланировали отдых на берегу Черного моря, а другие отправятся на Красную Поляну. На четвертом месте оказался отдых в Подмосковье, добавил Ромашкин. Он отметил, что для жителей Москвы это направление особенно важно, поскольку добраться до него можно на автомобиле. Пятое место по популярности удерживает Великий Устюг, куда россияне традиционно ездят в гости к Деду Морозу.

Эксперт отметил, что средние чеки таких путешествий на одного человека крайне сильно различаются. Поездки в Москву, Санкт-Петербург и Казань в среднем обойдутся в 30-35 тысяч рублей. Отдых в прибрежной части Сочи будет стоить примерно от 35 до 40 тысяч рублей на 5 дней. Пятидневные каникулы в Подмосковье обойдутся в 45-50 тысяч рублей. А горнолыжный отдых в Сочи будет стоить не менее 40 тысяч рублей.

