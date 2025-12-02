Россиянам рассказали, как не испортить отпуск джетлагом

Резкая смена часовых поясов во время путешествия заграницу может стать причиной джетлага. Разница в биологических часах и местном времени нередко вызывает усталость, бессонницу и проблемы с концентрацией. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и автор книги «Преднамеренное спокойствие» издательского дома «Комсомольская правда» Роман Бузунов.

«Адаптация к новому времени обычно проходит легче при перелете в сторону запада, чем на восток. Когда человек летит на запад, он «удлиняет» свой день, что проще для организма, так как его внутренние часы легче адаптируются к более позднему времени», — объяснил специалист.

По его словам, к смене часового пояса важно готовиться заранее. Сомнолог порекомендовал перед отпуском постепенно смещать график сна, пить больше воды, избегать перееданий в полете и стараться ускорить переход на местный режим. Также помочь адаптироваться в первый день путешествия могут прогулки, умеренная активность и большое количество солнечного света по утрам.

Помимо этого, некоторым удается избежать джетлага с помощью мелатонина. Этот гормон участвует в регулировке сна и облегчает перестройку биоритмов. Врач объяснил, что принимать его нужно по 3 мг за 30-60 минут до сна в день перелета и в первые дни после прибытия.

