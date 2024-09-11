Стая выдр до крови расцарапала и искусала вышедшую на пробежку женщину

В Малайзии выдры напали на женщину по неизвестной причине. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в штате Сабах. Женщина вышла в парк на пробежку, когда животные набросились на нее. На кадрах с места заметно, что особей не менее восьми.

«Они искусали ее до крови и убежали — предположительно, млекопитающих распугали пришедшие на помощь прохожие», – сообщается в публикации.

Животные отправились в сторону парковки и после этого исчезли из вида. У женщины тем временем обнаружили несколько глубоких ран. На фото пострадавшей кровь заметна не только на руках и ногах, но и на шее, виске.

По словам специалистов, выдры, как правило, не нападают на людей. Обычно они проявляют агрессию только в тех случаях, когда чувствуют угрозу.

Несмотря на слова экспертов, по данным Bild, в прошлом году животные нередко нападали на людей как в Азии, так и в США. Например, в августе выдра покусала троих женщин в штате Монтана. У одной из пострадавших диагностировали серьезные травмы.

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