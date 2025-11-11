Жителя Забайкальского края обвинили в финансировании экстремистской организации

Жителя Забайкальского края задержали за финансирование организации, внесенной в перечень экстремистских. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя края, причастного к финансированию экстремистской организации», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что под стражей оказался мужчина 1970 года рождения. По данным следствия, он неоднократно переводил деньги на счета экстремистской организации, идеологию которой разделял. При этом в ФСБ не уточнили, о какой именно организации идет речь.

На фоне произошедшего в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. В настоящее время специалисты осуществляют необходимые следственные действия.

8 ноября следственное управление СК РФ по Республике Татарстан сообщило, что жителя Набережных Челнов обвинили в финансировании террористической организации. Мужчина сделал около 100 переводов на счета ее представителей, за что был заключен под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух человек по подозрению в финансировании экстремистской деятельности.