Саратовская пенсионерка ударила гостя ножом в грудь за отказ уходить

В Саратовской области пенсионерка ударила гостя ножом в грудь за отказ уходить
Shutterstock

В Саратовской области 62-летняя женщина ударила 31-летнего гостя ножом после того, как он отказался уходить. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Балаково в квартире, где хозяйка и гость вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, и пожилая женщина ударила своего гостя ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Подозреваемую задержали и та пояснила, что конфликт начался после того, как она прямым текстом попросила гостя покинуть квартиру. Перед этим она исчерпала все тактичные способы спровадить мужчину. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, пенсионерке грозит до десяти лет колонии.

До этого россиянин дважды ударил свою жену по голове, а после этого еще не менее 16 раз ударил ее ножом в область спины, груди и рук. Позже он заявил, что супруга сама поранилась.

Ранее российский подросток угрожал прохожему ножом за отказ поделиться сигаретой.

