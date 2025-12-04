Саратовская пенсионерка ударила гостя ножом в грудь за отказ уходить

В Саратовской области 62-летняя женщина ударила 31-летнего гостя ножом после того, как он отказался уходить. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Балаково в квартире, где хозяйка и гость вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, и пожилая женщина ударила своего гостя ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Подозреваемую задержали и та пояснила, что конфликт начался после того, как она прямым текстом попросила гостя покинуть квартиру. Перед этим она исчерпала все тактичные способы спровадить мужчину. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, пенсионерке грозит до десяти лет колонии.

