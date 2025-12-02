На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане подросток ранил ножом отца, заступаясь за маму

В Татарстане сын ранил ножом отца во время семейного конфликта
true
true
true
close
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане сын ранил ножом отца, который поднял руку на его мать. Мужчина не выжил. Об этом стало известно KazanFirst.

Семейная ссора, закончившаяся поножовщиной, произошла в квартире одного из домов поселка Сидоровка. Ночью местный житель начал выяснять отношения со своей женой, за женщину вступились ее дети.

Несовершеннолетние сыновья пытались успокоить отца и выпроводили его на улицу, однако мужчина вернулся, и конфликт между супругами продолжился. На этот раз один из сыновей схватился за нож и ранил главу семейства. Пострадавший истек кровью на месте происшествия.

Подростка задержали, он признался в содеянном, заявив, что больше не мог наблюдать за тем, как папа бьет маму. Ведется следствие.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами