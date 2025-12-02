В Татарстане подросток ранил ножом отца, заступаясь за маму

В Татарстане сын ранил ножом отца во время семейного конфликта

В Татарстане сын ранил ножом отца, который поднял руку на его мать. Мужчина не выжил. Об этом стало известно KazanFirst.

Семейная ссора, закончившаяся поножовщиной, произошла в квартире одного из домов поселка Сидоровка. Ночью местный житель начал выяснять отношения со своей женой, за женщину вступились ее дети.

Несовершеннолетние сыновья пытались успокоить отца и выпроводили его на улицу, однако мужчина вернулся, и конфликт между супругами продолжился. На этот раз один из сыновей схватился за нож и ранил главу семейства. Пострадавший истек кровью на месте происшествия.

Подростка задержали, он признался в содеянном, заявив, что больше не мог наблюдать за тем, как папа бьет маму. Ведется следствие.

