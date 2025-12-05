На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дерматолог назвала способы защитить сухую кожу зимой

Дерматолог Иконникова: сухой коже нужно постоянное восстановление барьера
javi_indy/Shutterstock/FOTODOM

В холодную погоду кожа зачастую становится сухой и раздраженной, поскольку на ее состоянии негативно сказываются ветер, мороз, сухой воздух в помещениях и гормональные изменения. В это время важно грамотно подобрать уход, чтобы сохранить здоровье кожи. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова.

По словам специалиста, сухая кожа является врожденной особенностью.

«Для такого типа кожи характерны недостаточно эффективная работа сальных желез, сниженное выделение кожного сала, ослабленная активность ферментной системы и дефекты эпидермального барьера, что и приводит к интенсивной потере влаги. Вот почему сухая кожа нуждается в постоянном восстановлении барьера», – объяснила она.

Врач рассказала, что защитить кожу зимой можно с помощью кремов, в составе которых есть влагоудерживающие компоненты. Эти средства нужно наносить заранее перед выходом на мороз. Для области вокруг глаз следует подбирать продукты с легкой текстурой, добавила Иконникова. Помимо этого, рекомендуется пользоваться увлажнителями воздуха, глубокими сыворотками и пройти курс биоревитализации для интенсивного питания кожи влагой.

Эксперт отметила, что обладателям сухой кожи следует избегать бань и саун, а также поддерживать организм витаминами, особенно D, и омега-3.

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Елена Иванова до этого предупредила, что многие люди с сухой кожи стараются устранить эту проблему с помощью скрабов, жирных кремов или горячей воды. Однако неправильный уход лишь усугубляет ситуацию. Для того чтобы кожа была увлажненной, эксперт посоветовала очищать лицо с помощью подходящих средств, пользоваться солнцезащитным кремом и скорректировать питание.

Ранее визажист рассказала о трендах из корейского ухода, которые пришли в Россию.

