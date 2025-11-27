На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о главных ошибках в уходе за сухой кожей

Дерматолог Иванова: горячая вода и скрабы вредят сухой коже
Maridav/Shutterstock/FOTODOM

Многие обладатели сухой кожи стараются устранить эту проблему с помощью скрабов, жирных кремов или горячей воды. Однако такой неправильный уход лишь усугубляет состояние кожи. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила врач дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Елена Иванова.

«В попытке помочь себе многие начинают наносить более «жирные» кремы, использовать их толстым слоем или даже отказываются от умывания водой. Сухость кожи редко решается одним «правильным» кремом — обычно требуется пересмотреть весь уход», — объяснила эксперт.

По ее словам, причиной сухости кожи становится нарушение ее липидного барьера. Дефицит церамидов ускоряет испарение воды, из-за чего кожа лишается естественной защиты. При этом агрессивное очищение и использование горячей воды, скрабов и пилингов образуют «невидимые трещинки», через которые уходит влага.

Для того чтобы кожа была увлажненной, дерматолог посоветовала очищать лицо с помощью подходящих средств, пользоваться солнцезащитным кремом и скорректировать питание. Она отметила, что для здоровья кожи также особенно полезны цинк, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также витамины A, E, D.

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники Elevans Елена Ильчук до этого предупредила, что неверно выстроенный уход за кожей зимой может не только усугубить дискомфорт, но и привести к обострению хронических заболеваний, таких как розацеа. По ее словам, в это время года коже требуется значительно больше увлажнения и защиты.

Ранее дерматовенеролог раскрыла, что может стать причиной перхоти.

