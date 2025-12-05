На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной областью

Путин: Россия накопила опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов
true
true
true
close
Пресс-служба конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

Приветствие президента России зачитал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Как отметил Путин, участники конференции рассмотрят примеры успешного решения комплексных общественной значимых задач.

«Наша страна уже накопила солидный опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов. Они помогают раскрывать потенциал регионов, городов и поселков», — сказал президент.

Всего в конференции принимают участие 600 исследователей социально-гуманитарной сферы, экспертов, представителей политических институтов и аналитических центров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами