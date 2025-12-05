Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной областью

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».
Приветствие президента России зачитал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Как отметил Путин, участники конференции рассмотрят примеры успешного решения комплексных общественной значимых задач.
«Наша страна уже накопила солидный опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов. Они помогают раскрывать потенциал регионов, городов и поселков», — сказал президент.
Всего в конференции принимают участие 600 исследователей социально-гуманитарной сферы, экспертов, представителей политических институтов и аналитических центров.