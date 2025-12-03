Бывшего врача осудили за съемку детей и женщин при помощи скрытых камер

В США бывшего врача отправили в тюрьму за тайную съемку детей и женщин

В США бывшего врача приговорили к более чем 30 годам тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении женщин и детей. Об этом сообщает издание People.

Врач из Мичигана Умайр Эджаз предстал перед судом по 31 пункту обвинения в сексуальных домогательствах, создании или распространении изображений раздетого человека, а также использовании компьютера в преступных целях. Как уточняется, Эджаз не признал свою вину, но и не стал оспаривать обвинения.

Дело было возбуждено в 2024 году после того, как жена Эджаза предоставила доказательства того, что он тайно записывал на видео ее, их несовершеннолетних детей и родственниц с помощью скрытых камер.

Следствие установило, что он также установил эти устройства в плавательном клубе и в больничных палатах.

«Эксплуатация женщин и детей, особенно в тех случаях, когда он пользовался своим положением врача, абсолютно бессовестна», — отметил шериф Майкл Бушар.

В прокуратуре подчеркнули, что преступления нанесли серьеный вред жертвам, и в итоге суд приговорил медика к тюремному заключению на срок от 35 до 60 лет.

