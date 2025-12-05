На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие подарки хотят зумеры на Новый год

В РФ 10% зумеров хотят на Новый год квартиру
Shutterstock/Vera Prokhorova

10% представителей поколения Z (зумеры) надеются получить квартиру в подарок на Новый год от своих родителей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами Level Group.

Еще 6% молодых людей, согласно опросу, рассчитывают на финансовую помощь для внесения первого платежа по ипотеке.

При этом только 20% родителей отметили, что с удовольствием подарили бы детям недвижимость, если бы располагали необходимыми средствами.

«38% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 28 считают, что родители обязаны обеспечить совершеннолетних детей собственной квартирой. Если приобрести квартиру за наличные могут позволить себе немногие, то ипотека — наиболее доступный на сегодняшний день инструмент. По нашим данным, примерно каждый седьмой покупатель (13%) приобретает квартиру для детей в ипотеку», — рассказали в компании.

Как сообщал дейтинг-сервис Twinby, 36% зумеров считают, что работа в офисе негативно сказывается на личной жизни, потому что сотрудники реже находят время на свидания, чаще переносят личные планы и слышат упреки партнеров.

При этом 82% представителей поколения Z, которые работают удаленно, заявили, что находят время на общение. 71% офисных сотрудников признались, что успевают хотя бы периодически видеться с партнером. Гибридная модель оказалась более щадящей, так как такой график помогает лучше поддерживать личную сферу.

Ранее психолог ответила, почему зумеры путешествуют в одиночку.

