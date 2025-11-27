На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог ответила, почему зумеры путешествуют в одиночку

Психолог Каталина: путешествия в одиночку позволяют зумерам развиваться
true
true
true
close
Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Молодые люди отдают предпочтение путешествиям в одиночку как форме цифрового детокса из-за личной ответственности и развития. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина, комментируя новость о том, что за последние 10 лет число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло на 30% и по итогам 2025 года может приблизиться к 10 млн человек.

Эксперт отметила, что осознанное одиночество позволяет услышать себя. Кроме того, соло-путешествие предоставляет человеку свободу, поскольку ему не приходится подстраиваться под чужие интересы и жертвовать своими желаниями. Такой добровольный и контролируемый выход из зоны комфорта способствует личностному развитию.

«Когда вы один находите дорогу, решаете проблему с бронированием, знакомитесь с новыми людьми или просто переживаете момент растерянности, ваша вера в себя укрепляется. Вы на практике доказываете себе: «Я могу». Зумерам комфортно с самими собой, он не нуждается в постоянном внешнем подтверждении своей значимости через компанию. Такой человек хочет познавать мир напрямую, а не через призму восприятия друзей или семьи», — добавила Каталина.

Данные Российского союза туриндустрии (РСТ) до этого показали, что в России резко изменился возраст отдыхающих в санаториях – теперь намного чаще среди потребителей таких услуг встречается молодежь. Количество россиян в возрасте от 36 до 45 лет среди отдыхающих в этом году достигло 36%.

Ранее фитнес-эксперт раскрыла, как молодежь изменила индустрию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами