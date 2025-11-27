Психолог ответила, почему зумеры путешествуют в одиночку

Молодые люди отдают предпочтение путешествиям в одиночку как форме цифрового детокса из-за личной ответственности и развития. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина, комментируя новость о том, что за последние 10 лет число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло на 30% и по итогам 2025 года может приблизиться к 10 млн человек.

Эксперт отметила, что осознанное одиночество позволяет услышать себя. Кроме того, соло-путешествие предоставляет человеку свободу, поскольку ему не приходится подстраиваться под чужие интересы и жертвовать своими желаниями. Такой добровольный и контролируемый выход из зоны комфорта способствует личностному развитию.

«Когда вы один находите дорогу, решаете проблему с бронированием, знакомитесь с новыми людьми или просто переживаете момент растерянности, ваша вера в себя укрепляется. Вы на практике доказываете себе: «Я могу». Зумерам комфортно с самими собой, он не нуждается в постоянном внешнем подтверждении своей значимости через компанию. Такой человек хочет познавать мир напрямую, а не через призму восприятия друзей или семьи», — добавила Каталина.

Данные Российского союза туриндустрии (РСТ) до этого показали, что в России резко изменился возраст отдыхающих в санаториях – теперь намного чаще среди потребителей таких услуг встречается молодежь. Количество россиян в возрасте от 36 до 45 лет среди отдыхающих в этом году достигло 36%.

