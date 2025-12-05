На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Толпа в Индонезии линчевала мужчину за изнасилование

Daily Mail: в Индонезии толпа линчевала мужчину за изнасилование женщины
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В индонезийском округе Гова местные жители устроили жестокую расправу над 47-летним мужчиной, подозреваемым в изнасиловании женщины с инвалидностью, пишет Daily Mail.

По данным местных СМИ, мужчина по имени Али был объявлен в розыск жителями после того, как женщина была найдена избитой и в состоянии шока. Информация о нападении вызвала всплеск недовольства в сообществе. Али скрылся у родственников, а затем ушел в лес, пытаясь избежать преследования.

Спустя несколько дней он вышел из леса, чтобы найти еду, и был узнан прохожими. Толпа схватила подозреваемого и избила его палками, камнями и мачете. Полиция на место, чтобы пресечь самосуд, однако вмешаться оперативно не удалось. Сообщается, что правоохранители проводят расследование всех обстоятельств — как предполагаемого изнасилования, так и самоуправных действий местных жителей.

По словам офицеров, тело Али было передано медицинской группе для проведения вскрытия. Местные жители утверждают, что мужчина долгое время представлял угрозу для района и ранее привлекался к ответственности за кражи.

Ранее в Индонезии сын подал заявление на мать, ударившую его за несделанную уборку.

