Сын пожаловался в полицию на мать, которая ударила его за несделанную уборку

В Индонезии сын подал заявление на мать, ударившую его за несделанную уборку
Shutterstock

Подросток в Индонезии подал заявление в полицию на мать, которая ударила его за то, что он не убрался в своей комнате, пишет World of Buzz.

По данным полиции, поводом для ссоры стало то, что 45-летняя мать попросила сына убрать постель и сложить одеяло. Подросток, увлеченный использованием телефона, проигнорировал ее просьбу, что вызвало вспышку гнева у женщины. В результате она ударила его метлой, оставив небольшие синяки на руке и бедре.

После конфликта мать отправилась на работу, а сын, в свою очередь, позвонил в полицию по экстренному номеру. На место оперативно прибыли сотрудники полиции Тумпанга.

Представитель полиции подтвердил факт инцидента, отметив, что он стал следствием «недопонимания» между матерью и сыном. Обе стороны были доставлены в местный общественный центр, где с ними провели консультацию.

«В конечном итоге обе стороны примирились и согласились урегулировать конфликт в рамках семьи, подписав совместное заявление», — говорится в заявлении.

Правоохранители подчеркнули, что, хотя они и отреагировали на вызов, семейные споры в первую очередь следует решать путем диалога, а к помощи властей обращаться лишь в крайних случаях.

Ранее дети в Индии спустя 22 года нашли потерявшую память мать живой.

