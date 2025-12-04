На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санитарка украла деньги у пациентки, пока та была в коме

В Тверской области санитарка ограбила пациентку, впавшую в кому
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Прокуратура Андреапольского района Тверской области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина, работавшая санитаркой в местной центральной районной больнице, обнаружила в палате мобильный телефон пожилой пациентки, находившейся в бессознательном состоянии. Обвиняемая вошла в банковское приложение и перевела себе со счета женщины 4,5 тысячи рублей.

Пропажа денег была обнаружена родственниками пациентки, личность воровки быстро установили. В отношении сотрудницы больницы было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого в Адыгее мужчина украл 29 млн рублей у больного родственника. Он подговорил сотрудницу МФЦ, чтобы та с помощью подложных документов оформила на него недвижимость родственника. Помимо квартиры, дома и других объектов член семьи похитил три машины и отправлял себе деньги со счета потерпевшего, пока тот лечился.

Ранее главбух и экономист похитили у больницы 7 млн рублей и потратили их на косметолога.

