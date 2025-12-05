На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Сбербанка допустил, что ИИ сможет руководить компанией в будущем

Греф: в ближайшие пять лет ИИ не сможет заменить руководителя компании
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Искусственный интеллект (ИИ) в долгосрочной перспективе сможет руководить компанией. Такое мнение в беседе с RT выразил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в данный момент нельзя однозначно утверждать, сможет ли ИИ заменить руководителя компании.

«Думаю, в ближайшие лет пять — нет. Но в долгосрочной перспективе… Да, возможно», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что хоть искусственный интеллект и сможет стать заменой всех работников в автономной организации, но работу они не потеряют. Греф объяснил, что параллельно благодаря ИИ для людей открывается множество возможностей.

В октябре Герман Греф заявил, что искусственный интеллект становится новым участником жизни человека, помогая ему осваивать все больше областей знаний и деятельности. Он также назвал применение ИИ в обучении одним из самых перспективных направлений.

Ранее глава Сбербанка дал прогноз о долгосрочном партнерстве России и Индии.

