Глава Сбербанка допустил, что ИИ сможет руководить компанией в будущем

Греф: в ближайшие пять лет ИИ не сможет заменить руководителя компании

Искусственный интеллект (ИИ) в долгосрочной перспективе сможет руководить компанией. Такое мнение в беседе с RT выразил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в данный момент нельзя однозначно утверждать, сможет ли ИИ заменить руководителя компании.

«Думаю, в ближайшие лет пять — нет. Но в долгосрочной перспективе… Да, возможно», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что хоть искусственный интеллект и сможет стать заменой всех работников в автономной организации, но работу они не потеряют. Греф объяснил, что параллельно благодаря ИИ для людей открывается множество возможностей.

В октябре Герман Греф заявил, что искусственный интеллект становится новым участником жизни человека, помогая ему осваивать все больше областей знаний и деятельности. Он также назвал применение ИИ в обучении одним из самых перспективных направлений.

