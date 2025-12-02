Пьяный юноша из мести пытался сжечь дом соседа

В Томской области юноша поджег дом соседа, чтобы отомстить за отца

В Кривошеинском районе Томской области будут судить местного жителя, который пытался сжечь дом соседа из-за спора о выгуле лошадей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в июле 2025 года пьяный обвиняемый вспомнил о конфликте отца с соседом. Он решил поквитаться с обидчиком родителя, который постоянно придирался к нему из-за свободного выгула лошадей. 18-летний обвиняемый облил бензином веранду дома мужчины и припаркованный снегоход, и поджег. Возгорание потушили соседи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, потерпевший оценил ущерб в полмиллиона рублей. Юношу задержали, он признался в содеянном. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Поджигателю может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти мужчина облил дом соседки бензином, он не успел устроить пожар, но вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в больницу, он находится под присмотром психиатров.

Ранее россиянин пытался сжечь бывшую жену с ее семьей.