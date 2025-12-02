На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный юноша из мести пытался сжечь дом соседа

В Томской области юноша поджег дом соседа, чтобы отомстить за отца
true
true
true
close
Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

В Кривошеинском районе Томской области будут судить местного жителя, который пытался сжечь дом соседа из-за спора о выгуле лошадей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в июле 2025 года пьяный обвиняемый вспомнил о конфликте отца с соседом. Он решил поквитаться с обидчиком родителя, который постоянно придирался к нему из-за свободного выгула лошадей. 18-летний обвиняемый облил бензином веранду дома мужчины и припаркованный снегоход, и поджег. Возгорание потушили соседи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, потерпевший оценил ущерб в полмиллиона рублей. Юношу задержали, он признался в содеянном. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Поджигателю может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти мужчина облил дом соседки бензином, он не успел устроить пожар, но вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в больницу, он находится под присмотром психиатров.

Ранее россиянин пытался сжечь бывшую жену с ее семьей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами