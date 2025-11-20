Педофил насиловал 12-летних мальчиков, с которыми знакомился в соцсетях

В Лондоне осудили педофила, который знакомился с жертвами в Snapchat. Об этом пишет Mirror.

Королевский суд Снэрсбрука приговорил 25-летнего Бартимауса Эхимере из Восточного Лондона к 18 годам тюрьмы за серию сексуальных преступлений против детей, включая изнасилование мальчиков в возрасте 12 лет.

Сообщается, что с 2019 по 2023 год он переписывался с детьми в Snapchat и изнасиловал двоих. Суд признал его виновным в 47 преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией и насилием, а также обнаружил на его телефоне 1600 непристойных изображений детей. Установлено, что мужчина предлагал несовершеннолетним деньги за эти снимки и активно поощрял подростков присылать ему видео, на которых они совершают сексуальные действия.

По всей видимости, Эхимере, назвавший изнасилование одной из жертв «лучшим сексом в жизни», так и не осознал тяжесть совершенных им преступлений. Он заманил мальчика в лес в графстве Суррей, где попросил его заняться оральным сексом, а затем изнасиловал. После этого ребенок стал страдать от кошмаров. Другой пострадавший заявил, что изнасилование сильно повлияло на его социальную жизнь и вызвало дисморфию тела.

Как сообщается, Эхимере также связан с распространением порнографии и сговором с другим педофилом, а его младший брат находится в тюрьме за хранение непристойных материалов и мошенничество с персональными данными. Полиция продолжает розыск пострадавших.

Ранее на Урале вынесли приговор патологоанатому-кришнаиту, который изнасиловал 12-летнюю девочку.