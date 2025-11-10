Стало известно, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию

В России растут объемы въездного туризма – в течение ближайших двух лет они достигнут показателей доковидных времен. По количеству путешественников другие страны с огромным отрывом опережает Китай, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин Общественной Службе Новостей.

Второе место по численности иностранных туристов после Китая занимает Германия, несмотря на общее снижение турпотока из стран Шенгена, отметил эксперт. На третьем месте, по его словам, находится ОАЭ. При этом более 40% туробмена России приходится на страны СНГ, а также на государства Ближнего Востока в силу действия режима безвиза. Также много путешественников прибывает из Индии, Юго-Восточной Азии, чаще их привлекают Москва, Петербург и южные города.

«Туризм в основном культурно-познавательный. Также интересует рекреационный, экологический отдых. Едут в Мурманск посмотреть на северное сияние, приезжают на деловые мероприятия, — рассказал Барзыкин. — Немало туристов из Юго-Восточной Азии едут в Россию лечиться — то есть это медицинский туризм. Можно еще выделить военно-патриотический туризм».

По словам специалиста РСТ, туристы из Китая и некоторых других стран активно арендуют в России автомобили, продолжая путешествие по стране на колесах. Так, например, они предпочитают объезжать на арендованном авто центральную часть страны, самостоятельно добираться на юг и так далее.

В целом на показатели въездного туризма влияет как режим взаимного безвиза (в случае с Китаем) так и вопрос наличия прямых авиарейсов, число которых постоянно растет. В доковидный период у России было налажено прямое авиасообщение с 65 странами, сегодня их число превышает 40 стран и постоянно растет. Таким образом, через пару лет объемы въездного туризма могут достичь показателей 2019 года, заключил тур-эксперт.

Напомним, до этого исследователи выяснили, что Москва остается лидером среди направлений в России, которые выбирают гости из других стран. Помимо Москвы, в рейтинг востребованных направлений вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород. Наибольшее число туристов приезжают в Россию из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

В целом число онлайн-бронирований отелей и апартаментов среди иностранных туристов в 2025 году выросло на 10% в сравнении с показателем прошлого года.

Ранее в России предложили упростить правила продажи SIM-карт иностранным туристам.