Названы опасные симптомы, которые говорят о проблемах с глазами

Изучить сетчатку глаза без специального оборудования невозможно, однако заболевания обычно проявляются определенными симптомами. На какие тревожные «звоночки» стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказал Игорь Азнаурян, офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор»

«Сетчатку глаза можно сравнить с «внутренним экраном» или «матрицей»: именно на нее проецируется изображение, которое затем через зрительный нерв передается в головной мозг. Во время осмотра высококвалифицированный офтальмолог в специализированных глазных клиниках может не только точно определить причину снижения остроты зрения, но и выявить первые признаки таких системных заболеваний, как сахарный диабет, гипертония и другие», — объяснил он.

Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.

«Отдельные «мушки» перед глазами, появляющиеся время от времени, — как правило, не повод для беспокойства и могут быть вариантом нормы. Однако по-настоящему тревожным симптомом является появление ощущения внезапного возникновения целого «роя мушек», густая паутина или завеса, особенно если они сопровождаются яркими вспышками света. Именно так проявляется разрыв сетчатки — состояние, требующее неотложной помощи, так как оно может привести к ее отслойке», — предупредил доктор.

Еще один опасный симптом — появление «завесы» в поле зрения или искажение прямых линий.

«Любое внезапное искажение зрения требует немедленного обращения к врачу. Если сбоку, сверху или снизу поля зрения наползает темная пелена или завеса, это симптом отслойки сетчатки. Другим тревожным признаком является ситуация, когда прямые линии (например, оконные рамы или плитка) кажутся волнистыми, а изображение — затуманенным. Это может быть симптомом поражения центральной зоны сетчатки — возрастной макулодистрофии (ВМД) или окклюзии сосудов сетчатки. Оба состояния опасны для зрения», — сказал он.

Кроме того, нельзя игнорировать внезапный «туман» перед глазом.

«Если зрение на одном глазу резко затуманилось, как будто вы смотрите через слой целлофана, — это может говорить о серьезных сосудистых проблемах. Например, об окклюзии (закупорке) вены сетчатки или кровоизлиянии, что часто случается при сахарном диабете и высоком давлении», — добавил эксперт.

Врач также отметил, что дети — это особый случай.

«В детской офтальмологии осмотр сетчатки — это не просто стандартная процедура, но и важнейший диагностический метод, позволяющий выявить первые признаки системных заболеваний, наследственных патологий. В отличие от взрослых, дети не жалуются на «искажения» или снижение остроты зрения, из-за чего многие опасные состояния остаются скрытыми. Именно поэтому для ранней диагностики критически важны осмотры у детского офтальмолога», — подчеркнул он.

Для сохранения здоровья глаз важно придерживаться трех ключевых принципов, считает эксперт.

«При появлении любых из перечисленных симптомов, следует немедленно обратиться в специализированную глазную клинику — не надейтесь, что проблема исчезнет сама собой. Регулярно проходите осмотры. Даже при отсутствии жалоб плановый визит к офтальмологу с осмотром глазного дна является лучшей мерой профилактики. Если речь идет о ребенке, то обследование и лечение должны проводиться в специализированной клинике. Повышенное внимание к зрению следует проявлять при наличии сахарного диабета, артериальной гипертонии, высокой степени близорукости, а также людям старше 50 лет», — резюмировал врач.

