Кабмин утвердил правила управления сетью связи общего пользования

В России утвержден порядок централизованного управления сетью связи общего пользования. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Постановление Правительства РФ под номером 1667, датированное 27 октября 2025 года, наделяет Роскомнадзор функциями оперативного реагирования на потенциальные риски для стабильности, безопасности и целостности российского сегмента глобальной сети. Нормативный акт вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать вплоть до 1 марта 2032 года.

К числу возможных угроз относятся перебои в доступе к телекоммуникационным услугам (включая вызов служб экстренной помощи), кибернетические атаки, несанкционированный доступ к управляющим системам, распространение запрещенного контента, а также нарушения в работе при взаимодействии между различными сетями.

В случае возникновения подобных угроз Роскомнадзор получает право корректировать маршруты трафика, резервировать линии связи, активировать средства защиты информации и устанавливать фильтры, а также издавать обязательные для исполнения распоряжения операторам связи и владельцам точек обмена трафиком.

Следует отметить, что операторы связи сохраняют определенные полномочия. В частности, они имеют право подавать жалобы в Роскомнадзор в случае некорректной работы технических средств или блокировки легального контента. Кроме того, в исключительных обстоятельствах операторы могут временно отказаться от направления трафика через системы Роскомнадзора, уведомив об этом регулятора.

