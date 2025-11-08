Россиян предупредили о скрытых опасностях ополаскивателей для белья

За систематическим применением кондиционеров для белья могут скрываться потенциальные риски для здоровья и окружающей среды, о которых не всегда задумываются потребители, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, основу большинства ополаскивателей составляют катионные поверхностно-активные вещества, в частности, диалкилдиметиламмоний хлорид. Задача таких ПАВ — нейтрализовать статическое электричество и сделать ткань мягкой.

«Парадокс в том, что подобные соединения являются сильными аллергенами и могут раздражать кожу, особенно чувствительную или склонную к атопическому дерматиту. Регулярный контакт с остатками таких веществ на ткани способен привести к контактному дерматиту, сопровождающемуся зудом, покраснением и сыпью. Для детей младшего возраста, чья кожа более проницаема, а иммунная система еще не сформирована окончательно, риск развития нежелательных реакций существенно возрастает», — объяснил он.

Второй важный компонент в составе средств — это композиции синтетических отдушек. Современные парфюмерные формулы могут включать сотни химических соединений, многие из которых обладают способностью проникать через кожу и оказывать системное воздействие на организм.

«Стойкий аромат, который многие ассоциируют с чистотой, на деле является источником летучих органических соединений, загрязняющих воздух внутри помещений и способных вызывать респираторные симптомы у астматиков и людей с другими заболеваниями дыхательных путей», — предупредил химик.

Также небезопасны ополаскиватели и с экологической точки зрения.

«После использования они в составе сточных вод попадают на очистные сооружения. Катионные ПАВ плохо поддаются биологическому разложению и могут оказывать токсическое воздействие на водные организмы, нарушая естественный баланс экосистем», — заявил Дорохов.

Альтернативой может стать использование гипоаллергенных средств, имеющих соответствующие сертификаты, например, знаки «Экологичный продукт» или «Роскачество», которые подтверждают более строгий контроль состава.

«Еще одним практическим решением является добавление в отсек для кондиционера обычного столового уксуса, который предварительно нужно разбавить водой в пропорции примерно 1/4 стакана на литр воды (для шерсти — чайная ложка на 5 литров). Уксус эффективно выполаскивает остатки щелочных моющих средств и также смягчает ткань, не оставляя при этом запаха и опасных химических остатков. Этот метод можно применять как для хлопка, льна и синтетических тканей, так и для натурального шелка и шерсти: разбавленный уксус возвращает шелку блеск, а шерсть делает более мягкой», — резюмировал Дорохов.

