Россиянам объяснили, почему нельзя использовать шампунь для стирки в стиральной машине

Некоторые люди по разным причинам используют шампуни при стирке одежды в стиральных машинах. Однако средства для мытья волос абсолютно не подходят для стирки белья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Шампуни разработаны с использованием мягких поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые эффективно удаляют загрязнения с волос, но не обладают достаточной силой для борьбы с загрязнениями на ткани. Средства для стирки имеют щелочную среду, что способствует удалению жировых и иных загрязнений, в то время как у шампуней среда нейтральная, что также делает их малоэффективными для стирки. В результате одежда остается грязной или очищается лишь частично и требуется повторная стирка», — объяснил он.

Кроме того, шампуни характеризуются высоким уровнем пенообразования. Большое количество пены заполняет барабан, мешая полноценной работе стиральной машины и препятствуя качественному полосканию. Оставшиеся на одежде остатки моющего средства способны вызвать раздражения и аллергические реакции.

Избыток пены может привести к засорению фильтров, насоса и других внутренних механизмов стиральной машины, что в конечном итоге приведет к ее поломке.

«Использование шампуня вместо предназначенного для стирки средства может привести к большему загрязнению водных ресурсов и нарушению экологического баланса, так как средства для волос содержат больше химических добавок. И наконец, экономическая сторона вопроса также говорит не в пользу шампуня. Шампуни стоят дороже, чем стиральные порошки или гели, и их использование для стирки не только неэффективно, но и крайне затратно», — резюмировал эксперт.

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