Клетчатка усиливает эффект иммунотерапии, заявил врач

Рацион с высоким содержанием клетчатки может усилить эффективность противоопухолевых препаратов, рассказал «Газете.Ru» онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

По словам врача, исследования показывают, что пациенты, употребляющие не менее 20 граммов клетчатки в день, лучше реагируют на анти-PD-1 препараты (препараты, блокирующие белок PD-1 и активирующие иммунный ответ против опухоли), например ниволумаб и пембролизумаб. Каждый дополнительный 5 граммов клетчатки снижает риск прогрессии почти на треть. При этом прием пробиотических добавок, наоборот, связан с менее благоприятными результатами лечения (Fedorov et al., 2020).

«В российских исследованиях Университета ИТМО при участии Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России выявили биомаркеры микробиоты кишечника, которые коррелируют с успешным ответом на иммунотерапию при меланоме. Ученые сопоставили состав микрофлоры у пациентов, реагирующих на лечение, и тех, у кого эффект отсутствовал, и подтвердили связь между разнообразием микробиома и эффективностью терапии», — рассказал он.

Клетчатка из овощей, фруктов, бобовых и злаков поддерживает микробиом кишечника, стимулируя выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эти вещества усиливают активность Т-клеток, участвующих в эффекте иммунотерапии. Микробиом влияет не только на пищеварение, но и на активацию иммунных клеток по всему организму, помогая организму распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

«Главное правило — разнообразие. Чем шире набор растительных продуктов, тем выше устойчивость микробиома. Оптимальный эффект достигается при употреблении не менее 30 различных растительных продуктов в неделю. К источникам клетчатки относятся овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи, семена и зелень», — объяснил эксперт.

Ферментированные продукты, например йогурт или квашеные овощи, допустимы при нормальных показателях крови и отсутствии воспаления слизистой. А вот готовые пробиотические добавки не рекомендуются, так как доказанной пользы нет, а при меланоме фиксировались даже худшие результаты лечения. Пробиотические капсулы не заменяют питание и могут нарушать естественный баланс микрофлоры.

«Прием антибиотиков за два месяца до или после начала иммунотерапии может снизить эффективность лечения, так как нарушает микробный баланс кишечника. Похожие эффекты наблюдаются при частом использовании ингибиторов протонной помпы, то есть препаратов от изжоги. Негативно сказывается и однообразное питание с низким содержанием клетчатки», — рассказал эксперт.

Половина тарелки должна состоять из сезонных овощей разных цветов, четверть из белковых продуктов (рыба, птица, яйца, соевые продукты), оставшаяся часть из цельных злаков или бобовых. Каждый день полезно добавлять горсть орехов или семян и один фрукт. Цель — не менее 30 разных растений в неделю. Такой рацион поддерживает микробиом и помогает организму эффективнее реагировать на лечение.

«Оптимальный рацион включает не менее 20 граммов клетчатки в день и около 30 разных растительных продуктов в неделю. При таком уровне, согласно исследованиям, риск прогрессии снижается примерно на треть», — добавил врач.

При развитии диареи, мукозите (воспалении слизистой оболочки желудка или кишечника), кишечной инфекции, нарушении жевания и проглатывания пищи рекомендуется временно сократить количество грубых волокон и перейти на мягкие, пюреобразные блюда. Постепенно к обычному рациону можно возвращаться после улучшения состояния. После операций или при необходимости зондового питания рацион следует согласовать с врачом или нутрициологом.

