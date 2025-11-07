На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликован окончательный отчет о вынужденной посадке самолета в кукурузном поле

Валерий Мельников/РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный отчет по расследованию нашумевшей посадки Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле под Раменским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6-1,2 м со стаей чаек», – говорится в сообщении.

Завершенный еще в 2021 году отчет МАК был официально опубликован только сейчас.

15 августа 2019 года самолет, выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей птиц вскоре после взлета. Это привело к отказу одного двигателя и нестабильной работе другого. Благодаря мастерству пилотов, лайнер удалось посадить в поле, избежав человеческих жертв среди 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Этот случай окрестили «чудом на кукурузном поле», а пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены званий Героев Российской Федерации.

Ранее импортозамещенный «Суперджет» успешно испытал двигатели на защиту от воды.

