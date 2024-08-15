Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Не стал ждать и выпрыгнул»: посадка самолета в кукурузном поле глазами пассажира

Уральский экипаж совершил «чудо на кукурузном поле» пять лет назад

close
100%
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа 2019 совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа 2019 совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей

Валерий Мельников/РИА Новости
15 августа 2019 года Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Экипажу удалось посадить самолет с 226 пассажирами — этот инцидент в СМИ окрестили «чудом на кукурузном поле». «Газета.Ru» пообщалась с участником тех событий и узнала, как это «чудо» выглядело для тех, кто был на борту.

По полю бежала босиком

«Мы собирались с мамой и братом на отдых, это был обычный плановый рейс рано утром. На улице было пасмурно, но нас это не смутило, мы привыкли, что самолеты летают в разную погоду», — рассказал «Газете.Ru» Эрик Арстамян.

По его словам, через несколько минут после взлета пассажиры услышали хлопок, и самолет начало трясти:

«Звук был, будто пакет хлопнули. Мы с братом переглянулись — что-то странное происходит.

А тут двигатель начал работать с перебоями. И тут мы поняли, что уже не набираем высоту, а начинаем спускаться».

Как выяснилось в ходе расследования, самолет столкнулся со стаей чаек после взлета на высоте 0,6-1,2 м. Были повреждены оба двигателя. Пилоты решили садиться на кукурузное поле, находившееся прямо по курсу, всего в километре от Жуковского.

Пассажиры не паниковали, выполняли все указания бортпроводников.

«Нам сказали сгруппироваться, насколько я помню, держаться руками за впереди стоящее сиденье. В момент посадки я ударился левой стороной лица о сиденье, появился небольшой синяк, но это — сущие мелочи», — рассказал Эрик.

Через несколько минут после аварийной посадки бортпроводники открыли все выходы и выдвинули надувные трапы.

«Все пассажиры начали очень суетиться. Какой-то мужчина не стал дожидаться, когда надуется трап, и просто выпрыгнул из салона. Потом, немножко подталкивая друг друга, все вниз полетели по этим трапам», — продолжил Эрик.

По его словам, бортпроводники велели отойти подальше от самолета.

«Кто-то из экипажа кричал в рупор, чтобы люди шли на солнце, вдоль рядов кукурузы. Мама потеряла обувь, она что-то задела, пока мы слетали по трапу. Так она по этому полю и бежала босиком. Стебли кукурузы очень высокие, куда двигаться — непонятно. Кто-то плакал, кто-то находился в состоянии шока, в тот момент еще не было осознания, что случилось. Но люди все равно помогали друг другу», — вспоминает Эрик.

Пассажиров самолета доставили обратно в аэропорт, организовали для них питание. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Получив багаж, кто-то уехал домой, а кто-то все же полетел резервным рейсом до Симферополя.

«Мы тоже полетели, как говорится, молния дважды в одно место не бьет. Но пассажиров было уже мало. Первые 15 минут после взлета мне было страшно, но когда мы поднялись в небо, я успокоился. Я часто летаю, страха не испытываю, но события того дня иногда вспоминаю», — поделился пассажир.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

Бортом управляли командир судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин. До прибытия экстренных служб эвакуацией людей руководил Юсупов, ему помогали второй пилот и бортпроводники.

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин вручил капитану и пилоту звезды Героев России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Указ о награждении был подписан главой государства уже на следующий день после инцидента.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование происшествия в 2023 году.

О действиях пилотов после столкновения самолета с птицами в отчете МАК говорилось, что они имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» из-за психологических нагрузок. Но при этом пилоты не впали в ступор.

«Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета», — отмечалось в отчете.

В 2023 году был выпущен художественный фильм, в основе которого лежит инцидент с аварийной посадкой самолета А321.

А фраза «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров, стала мемом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами