В ЦУМе выставили на продажу сумку в цветах флага РФ за 9 млн рублей

Сумку Birkin в цветах флага РФ выставили на продажу в ЦУМе за 9 млн рублей
true
true
true
close
ЦУМ

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве выставил на продажу сумку, выполненную в цветах российского флага. Карточка товара размещена на сайте универмага.

Трехцветная сумка Birkin 40 от французского бренда Hermes стоит 9 млн рублей. В описании отмечается, что аксессуар находится в отличном состоянии, но имеет следы хранения и изменения цвета материала на ручках. Кроме того, коробка товара повреждена.

В прошлом году звездный стилист Алеко Надирян показал в своем Telegram-канале дизайнерскую сумку по цене личного вертолета. Он опубликовал фотографию коричневой сумки-самолета Aeroplane Keepall от Louis Vuitton с монограммой бренда. Стилист отметил, что на сайте ЦУМа стоимость изделия составила 5 555 555 рублей (аксессуар уже продан). Эксперт также показал снимок с частным вертолетом за 5,5 миллионов рублей.

Интернет-пользователи принялись обсуждать дизайнерскую сумку: «Мир сходит с ума», «Сумка, конечно, стильнее, но вертолет быстрее!», «Даже фраза «стоит как крыло самолета» тут неуместна».

Ранее ушедший из России Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак.

