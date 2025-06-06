Ушедший из России Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак

Итальянский дом моды Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак — Fendi First, право на который будет действовать до ноября 2034 года. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Дом моды Fendi 6 июня зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак — Fendi First. Исключительное право на него будет действовать до ноября 2034 года. Под товарным знаком компания сможет выпускать сумки, бумажники и другую кожгалантерею. Fendi входит в состав холдинга LVMH. В 2024 году модный дом закрыл последний магазин в России. По данным Rusprofile, остается действующим юридическое лицо ООО «Фенди Ру», под которым компания работала в России. В 2024 году выручка организации составила 30 млн рублей (-19% к 2023 году), а прибыль - 24 млн рублей (+124% к 2023 году). С 2021 года выручка «Фенди Ру» упала в 63 раза (с 1,9 млрд до 30 млн рублей)», — сообщили в сервисе.

В 2022 году конгломерат LVMH, представляющий в том числе модный дом Fendi, заявил о временном закрытии бутиков в России. Последний бутик Fendi в московском ЦУМе закрыли в 2024 году.

Ранее ушедший из России Rolex зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак.