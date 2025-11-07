На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цивилева передала ветеранам спецоперации автомобили с ручным управлением

Цивилева вручила ключи от машин с ручным управлением ветеранам СВО
«Время героев»

В подмосковном Реутове, где состоялось открытие филиала фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь и замминистра обороны РФ, возглавляющая фонд Анна Цивилева, подарила ветеранам СВО автомобили с ручным управлением. Об этом пишет ТАСС.

«Вручая вам ключи, искренне надеюсь, что эти машины станут для вас незаменимыми помощниками. <...> Хочу выразить вам огромную признательность за вашу службу, за преданное служение Родине, и пожелать, чтобы вы оставались сильными духом и стали примером для всех», — отметила она.

По словам Цивилевой, право на получение такого автомобиля имеют участники СВО, перенесшие ампутацию обеих ног или использующие инвалидную коляску.

Глава фонда также сообщила, что благодаря обратной связи от ветеранов отечественная автомобильная промышленность приступила к модернизации автомобилей, чтобы максимально адаптировать их к потребностям пользователей. В частности, в новых моделях установлен механизм для автоматизированного подъема, фиксации и спуска инвалидной коляски на крыше автомобиля.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.

