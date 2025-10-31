Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО

Путин поблагодарил Общественную палату за работу по поддержке ветеранов СВО и ВС

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Общественную палату (ОП) за ее напряженную работу по поддержке российской армии и участников специальной военной операции на Украине. Соответствующее обращение к участникам и гостям форума «Сообщество» опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что осведомлен о работе ОП по сплочению волонтерских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения задач по предоставлению помощи фронту.

«Благодарю вас за напряженную, нужную стране и людям работу», — говорится в телеграмме.

В 2025 году Общественная палата отмечает свое 20-летие. Итоговый форум «Сообщество» является главным событием юбилейного года, он проходит 31 октября — 1 ноября.

До этого газета «Ведомости» сообщила, что ветераны специальной военной операции на Украине, признанные безработными или ищущими работу после окончания службы, смогут заключить социальный контракт.

Ранее Путин подписал закон о двух пенсиях для участников СВО с инвалидностью.