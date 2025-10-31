На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО

Путин поблагодарил Общественную палату за работу по поддержке ветеранов СВО и ВС
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Общественную палату (ОП) за ее напряженную работу по поддержке российской армии и участников специальной военной операции на Украине. Соответствующее обращение к участникам и гостям форума «Сообщество» опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что осведомлен о работе ОП по сплочению волонтерских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения задач по предоставлению помощи фронту.

«Благодарю вас за напряженную, нужную стране и людям работу», — говорится в телеграмме.

В 2025 году Общественная палата отмечает свое 20-летие. Итоговый форум «Сообщество» является главным событием юбилейного года, он проходит 31 октября — 1 ноября.

До этого газета «Ведомости» сообщила, что ветераны специальной военной операции на Украине, признанные безработными или ищущими работу после окончания службы, смогут заключить социальный контракт.

Ранее Путин подписал закон о двух пенсиях для участников СВО с инвалидностью.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами