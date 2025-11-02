Россиянам объяснили, как защитить домашний Wi-Fi от взлома и утечки данных

Осенью нагрузка на домашний интернет резко возрастает: возвращается удаленная работа, начинаются онлайн-уроки, а в доме появляются новые устройства после распродаж. На этом фоне необходимо оптимизировать работу роутера. Руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности МегаФона Демид Балашов рассказал «Газете.Ru», какие простые шаги помогут защитить домашнюю сеть и почему с этим не стоит тянуть.

«Заводские параметры — это как ключ от квартиры, спрятанный под коврик. Удобно, но слишком просто для посторонних», — объяснил он.

Чтобы защитить домашнюю Wi-Fi-сеть, достаточно потратить 10–15 минут на базовые настройки. Первое и главное — сменить логин и пароль администратора в панели управления роутера. Речь идет не о пароле Wi-Fi, а о «входе» в сам роутер, который позволяет менять все настройки.

«По умолчанию в этих полях стоит что-то простое, например, admin/admin. И это первое, что пробуют взломщики. Новый пароль должен быть не короче 12 символов, включать строчные и заглавные буквы, цифры и спецсимволы. Для самой Wi-Fi-сети — то же самое правило: длинная, несвязная комбинация, а не номер квартиры с фамилией ее хозяина», — посоветовал эксперт.

Также стоит переименовать сеть — не указывать в названии личные данные, улицу или номер дома. Лишняя персонализация может сыграть против владельца.

Следующий шаг — включить актуальный протокол шифрования. В настройках сети нужно выбрать WPA2 или WPA3, если роутер и устройства это поддерживают. Старые варианты (WEP, WPA с TKIP) считаются уязвимыми.

«Даже если кажется, что все и так работает, включить современное шифрование — обязательный минимум», — пояснил эксперт.

Опцию WPS — подключение без пароля по кнопке или PIN-коду — лучше отключить. Это слабое звено, которым часто пользуются злоумышленники. То же касается удаленного управления роутером (Remote Management или WAN Access): панель должна быть доступна только внутри сети.

Отдельная тема — устройства из категории «умный дом». Уязвимые девайсы внутри сети, такие как лампы, камеры, ТВ-приставки и колонки, не всегда получают обновления и могут стать точкой входа для мошенников. Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует создать две отдельные сети: основная — для личных ноутбуков и смартфонов, дополнительная — для «умных» устройств и гостей.

«В гостевой сети нужно включить изоляцию клиентов, чтобы устройства не видели друг друга, — уточнил Балашов. — А если роутер поддерживает настройку приоритетов, лучше дать этой сети низкий приоритет. Так рабочие звонки не будут тормозить из-за обновлений телевизора».

Периодически стоит проверять, кто подключен к Wi-Fi. Многие роутеры и мобильные приложения провайдеров позволяют получать уведомления о новых клиентах. Эксперт советует заранее дать своим устройствам понятные имена — «Ноутбук Ирина», «ТВ гостиная» — чтобы в списке подключений легко выявлять посторонние.

Если в списке появилось неизвестное устройство, алгоритм действий простой: заблокировать подозрительный девайс, сменить пароль от Wi-Fi, перезагрузить роутер. Также стоит проверить, отключен ли WPS и актуальна ли прошивка. Устройства из дополнительной сети при необходимости можно сбросить и перенастроить — это проще, чем восстанавливать утечки.

Дополнительно можно включить MAC-фильтрацию (белый список устройств) и скрыть название сети (SSID), если такая опция доступна.

«Это не защита в полном смысле, но дополнительный барьер, особенно для случайных подключений», — отметил Балашов.

А функцию UPnP, которая позволяет приложениям автоматически открывать порты, эксперт советует отключать, если в ней нет конкретной необходимости.

И наконец — обновления. Автоматическая установка новых версий прошивки роутера закрывает свежие уязвимости и поддерживает стабильную работу сети.

«Все сводится к четырем действиям — сменить заводские пароли, включить WPA2/WPA3, отключить WPS и развести устройства по разным сетям. Это занимает меньше четверти часа, но защищает сеть от большинства бытовых угроз. Остальное — дело привычки: раз в квартал заходить в настройки, проверять список подключений и не оставлять сеть без внимания», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне, выходя из дома.