На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тюменские мошенники обогатились на более чем 12,6 млн рублей, обманув маркетплейсы

В Тюменской области членов ОПГ будут судить за аферы на маркетплейсах
true
true
true
close
Freepik

В Тюменской области перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве, связанном с покупками на маркетплейсах. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, один из участников ОПГ, дело которого находится в отдельном производстве, придумал схему. Его знакомые покупали телефоны, бытовые приборы и другие подобные товары, но не отдавали деньги сразу, а выбирали оплату частями. После внесения первоначального взноса оставшуюся сумму они не выплачивали.

Товары члены ОПГ покупали с аккаунтов других людей, для получения в ПВЗ также привлекали людей, которые не знали об афере. Все приобретенное обвиняемые сдавали в комиссионные магазины.

«В результате преступных действий организации, предоставившей рассрочку при оплате товаров, причинен ущерб в размере более 12,6 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о мошенничестве. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мошенники атаковали россиян с предложениями «выгодных» инвестиций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами