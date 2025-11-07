Тюменские мошенники обогатились на более чем 12,6 млн рублей, обманув маркетплейсы

В Тюменской области членов ОПГ будут судить за аферы на маркетплейсах

В Тюменской области перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве, связанном с покупками на маркетплейсах. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, один из участников ОПГ, дело которого находится в отдельном производстве, придумал схему. Его знакомые покупали телефоны, бытовые приборы и другие подобные товары, но не отдавали деньги сразу, а выбирали оплату частями. После внесения первоначального взноса оставшуюся сумму они не выплачивали.

Товары члены ОПГ покупали с аккаунтов других людей, для получения в ПВЗ также привлекали людей, которые не знали об афере. Все приобретенное обвиняемые сдавали в комиссионные магазины.

«В результате преступных действий организации, предоставившей рассрочку при оплате товаров, причинен ущерб в размере более 12,6 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о мошенничестве. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

