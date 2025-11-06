Петербуржец поверил лжесотрудникам разных ведомств и отдал им почти 50 млн рублей

80-летний житель Петербурга поверил аферистам и лишился почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

В беседе с россиянином мошенники представлялись сотрудниками разных ведомств. Под вымышленными предлогами они убедили пенсионера в необходимости задекларировать деньги.

Следуя инструкциям злоумышленников, петербуржец передал курьеру 49,9 миллиона рублей. Отмечается, что все эти деньги были его накоплениями.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

До этого в Карелии юноша, которого запугали аферисты, отдал неизвестным более 600 тысяч рублей. Мошенники утверждали, что кто-то использует данные его родителей с «Госуслуг» для финансирования незаконной деятельности.

В результате молодой человек оформил кредит на имя матери и, следуя инструкциям аферистов, выехал в Петрозаводск на такси. Там он перевел средства неизвестным.

Ранее россиянка отдала мошенникам накопления в цветочном горшке.