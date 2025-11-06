Губернатор Белгородской области сообщил о непрекращающихся атаках ВСУ на регион

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников, два человека ранены. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекинском округе под ударами FPV-дронов оказались два коммерческих объекта. Ранен один из сотрудников предприятия, ему оказана медицинская помощь. Также было повреждено остекление административного здания, три легковых и два грузовых автомобиля.

В Грайворонском округе в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона. Он был госпитализирован с баротравмой. Отмечается, что в городе Грайворон дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Атака еще одного беспилотника привела к повреждению кровли частного дома, а в селе Безымено в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию сельхозпредприятия было повреждено оборудование. В селе Глотово от детонации дрона выбиты окна частного дома и осколками посечен легковой автомобиль.

