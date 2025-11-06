На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил ФМБА сопровождать школьный и студенческий спорт

Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах и вузах
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение ФМБА принять участие в медико-биологическом сопровождении школьного и студенческого спорта в РФ. Об этом он заявил во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает РИА Новости.

Глава государства спросил у руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о том, как возможно организовать медико-биологическое сопровождение в более широком масштабе, например, в школах и университетах. Она в ответ сказала, что ФМБА знает, как это сделать, и готово принять в этом участие.

«Я вас как раз об этом и хотел попросить», — ответил на это российский лидер.

На этом же заседании президент заявил, что в РФ системе образования, здравоохранения и спорта необходимо работать «в унисон, в одной связке». По его словам, школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах страны.

До этого Путин заявил, что российские власти будут прилагать усилия для повышения доступности занятий спортом у граждан.

Ранее Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами