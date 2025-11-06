Путин поручил ФМБА сопровождать школьный и студенческий спорт

Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах и вузах

Президент России Владимир Путин дал поручение ФМБА принять участие в медико-биологическом сопровождении школьного и студенческого спорта в РФ. Об этом он заявил во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает РИА Новости.

Глава государства спросил у руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о том, как возможно организовать медико-биологическое сопровождение в более широком масштабе, например, в школах и университетах. Она в ответ сказала, что ФМБА знает, как это сделать, и готово принять в этом участие.

«Я вас как раз об этом и хотел попросить», — ответил на это российский лидер.

На этом же заседании президент заявил, что в РФ системе образования, здравоохранения и спорта необходимо работать «в унисон, в одной связке». По его словам, школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах страны.

До этого Путин заявил, что российские власти будут прилагать усилия для повышения доступности занятий спортом у граждан.

