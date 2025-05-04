Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом

Путин сообщил, что уделяет занятиям спортом по полтора часа в день

Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» сообщил, что занимается спортом по полтора часа в день.

Во время визита журналиста он показал свой тренажерный зал и сказал, что старается уделять спорту по полтора часа в день. Кроме того, российский лидер регулярно ходит в бассейн и на лед, чтобы заниматься кардио.

Помимо этого, в документальном проекте глава государства поделился историей о царапине, которую получил во время тренировки в спортзале.

«Попал себе по лбу. Ничего такого героического нет», — заявил Путин.

До этого Путин в новом документальном фильме продемонстрировал, что хранится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. На кадрах российский лидер достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.

На столе в квартире лежат фрукты, мед, мельницы для специй, а также соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

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